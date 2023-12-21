Borsa İstanbul'da piyasa beklentisi! BIST 100'de artış bekleniyor Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7.675,76 puandan işlem görüyor. Ancak uzmanlar yeni yılda Borsa'daki gelinen en tepe nokta olan 8.513'ün de geçileceğini dile getiriyor.

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da da bu seyine paralel bir süreç hakim.

Ekonomistler, yatırımcıların ellerindeki varlıkları satış eğilimine girmesinin aynı zamanda bir alım fırsatı yarattığını da kaydediyor.

Borsa İstanbul'da bu aşamada bankacılık ve holding hisseleri yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7.675,76 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne başlarken 7.657,03 puandan işlem görüyorken, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 7.675,76 puana çıktı.

Yurt içinde Borsa'daki dalgalanmanın temelinde bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bulunuyor. TCMB, faizi yüzde 40'tan, 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yürütülen ekonomi politikası doğrultusunda yatırımcının Türkiye'ye ilgisi arttı.

BIST 100 endeksinde artış bekleniyor

Bu yatırım artışı sonucunda Borsa'da BIST 100'te gelinecek nokta ile ilgili olarak uzmanlar, 9.000 puanı işaret ediyor. Para uzmanları, BIST 100'ün süreç içinde açıklamalardan ve verilerden etkilendiği için dalgalı bir seyir gösterebileceğini ancak uzun vadede kazandıracağını ifade ediyor.

Yatırımcısına bir yılda hangi yatırım ne kadar kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayınlıyor. Son açıklanan verilere göre yatırım araçlarının yatırımcısına kazandırma yüzdelerini Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21,16, euro yüzde 14,64 ve Amerikan Doları yüzde 8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizinin (brüt) yüzde 19,37 ve DİBS'in ise yüzde 47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği görülüyor.

Mevduat faizi kaybettirenler arasında

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6,40 ve euro yüzde 0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 4,99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,19 ve DİBS yüzde 53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı ayda yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım: BIST 100

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.