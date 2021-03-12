Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa vergi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor. 850 bin esnafımızı gelir vergisi bildiriminden muaf tutuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, reform paketinin özünde "Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor." dedi.

"Mali disiplin en büyük önceliğimiz, fiyat istikrarını bir kenara koyduk." diyen Erdoğan, döner sermayelerin gözden geçirileceğini ve verimli olmayanların kapatılacağını açıkladı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Güçlü ve kaliteli büyümenin mutlaka yakalanacağını söyleyen Erdoğan, "Esnaf kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor. Basit usülde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı işletmecisi, terzi gibi 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi şekilde rahatlatacağını inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Küçük esnafa vergi muafiyeti VİDEO