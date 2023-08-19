EPDK'dan tüketicinin korunması için karar! Dağıtım lisanslarına ilişkin tedbir alındı EPDK, tüketicilerin korunması amacıyla doğalgaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri belirledi. Resmi Gazete'de yayınlanan tedbirlerle ilgili yorum yapan EPDK Başkanı Yılmaz ise yeni tedbirlerin hizmet kalitesini artıracağına yönelik mesaj paylaştı.

AA

Bugün Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği yayınlandı.

Tebliğ, dağıtım şirketlerinde yaşanan aksaklığa müdahale ederek tüketiciyi koruma niteliği taşıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bir açıklama yaparak, yayınlanan yönetmelikle doğalgaz piyasasında olası yönetimsel zafiyetlerin önceden tespit edileceğini bildirdi.

Yılmaz, doğalgaz dağıtım piyasası lisanslarına ilişkin tedbirlerle hizmet kalitesinin artırılacağını belirterek, şu bilgiyi verdi:

"2026 sonuna kadar 1.000 yerleşim yerine doğalgaz konforu gidecek"

Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğalgazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1.000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Yaptığımız bu düzenlemeyle 1.000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Doğalgaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak.

"763 yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı"

Öte yandan, açıklamaya göre, Ağustos'ta 763 yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.

Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.

Doğalgaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği yayınlandı

EPDK, tüketicilerin korunması amacıyla doğalgaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri belirledi.

EPDK'nin "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketicilerin korunması amacıyla tedbirler alınacak

Buna göre, doğalgaz dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, dağıtım şirketlerinin aykırılıkları itiyat edinmesi, faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi, faaliyetin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi durumlarda, hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması amacıyla tedbirler alınabilecek.

Lisans iptali yapılabilecek

Yönetmelik kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda şirketin lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilebilecek.

İhale komisyonu devreye girebilecek

Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla bir ihale komisyonu kurulacak.

Hizmet aksamayacak

Karar kapsamında, şebeke satışının gerçekleştirilerek yeni lisans sahibinin belirlenmesine kadar hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirler belirlenecek.

Eski lisans sahibinin yükümlülükleri devam ediyor

Ayrıca, eski lisans sahibinin yükümlülükleri ve sorumlulukları, yeni lisansın verilme tarihine kadar devam edecek.