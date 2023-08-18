Fitch: İngiltere'de yükselen enflasyon faiz artışını tetikliyor Fitch Ratings, İngiltere'de maaş artışlarından kaynaklanan kalıcı enflasyonun faizi artırma etkisinin devam edeceğini bildirdi.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Birleşik Krallık'ta maaşlardaki hızlı büyümenin hizmet sektörü enflasyonunun sürmesine yol açacağını savundu.

Kuruluşa göre, bu durum İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eylüldeki toplantısında politika faizini yükseltme ihtimalini artırıyor.

Birleşik Krallık'ta temmuzda yüzde 6,8 olan manşet enflasyonun, bu yıl sonunda yüzde 5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Enerji ve gıda enflasyonundaki düşüşün, bu gerilemeye katkı sunacağı öngörülüyor.

Enflasyondaki yükseklik faiz oranlarının yükseltilmesine neden oluyor

Temmuzda yüzde 6,9 ile sabit kalan çekirdek enflasyonun da yavaşlaması beklenmesine rağmen, hizmet sektörü enflasyonunun geçen ay yüzde 7,4'e çıkması faiz oranlarının yükseltilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

"BoE'nin faizi artırma riski arttı"

BoE'nin şu an yüzde 5,25 olan faiz oranı pik seviye olarak öngörülmesine rağmen, maaş ve çekirdek enflasyon verilerindeki sürpriz gelişmeler sonrası, BoE'nin faizi 25 baz puan yükselterek yüzde 5,5'e çıkarma riskinin arttığı tahmin ediliyor.

Maaşlar 2001'den bu yana yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin 15 Ağustos'ta açıkladığı iş gücü piyasası verilerine göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik, nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,8 oldu ve maaşlarda karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den beri yıllık bazdaki en yüksek artış görüldü.

Maaş artışları BoE'nin para politikası kararları açısından önemli

Beklentileri aşan yükseliş, ülkede enflasyon endişelerini artırırken, maaş artışları BoE'nin para politikası kararları açısından önem taşıyor.