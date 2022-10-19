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    Geçen yıl Ar-Ge harcamaları 82 milyara liraya dayandı

    Araştırma-Geliştirme harcaması 2021 yılında 81 milyar 922 milyon liraya yükseldi.
    • 19.10.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:02
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    Geçen yıl Ar-Ge harcamaları 82 milyara liraya dayandı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıla ait Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlandı.

    Gayrisafi yurt içi Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2021 yılında, bir önceki yıla göre 26 milyar 965 milyon lira artarak 81 milyar 922 milyon lira oldu.

    Ar-Ge harcamalarının ayrıntıları

    Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,13 oldu. Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Tam zaman eşdeğeri cinsinden 221 bin 811 Ar-Ge personeli çalıştı. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı yüzde 32,1 oldu. Ar-Ge personelinin yüzde 31,2'si doktora veya eş değeri eğitim seviyesine sahip. En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti. Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının yüzde 52,9'u Ar-Ge merkezlerinde yapıldı.

    Ar-Ge

    Teknoloji faaliyetlerinde daha fazla kullanılıyor

    En fazla Ar-Ge harcaması, yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı.

    harcama


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