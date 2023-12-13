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İkinci el araç alacaklar dikkat! 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi

İkinci el araç alacaklar dikkat! 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.