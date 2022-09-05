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    İngiliz sterlini dolar karşısında 37 yılın en düşüğünde

    İngiliz sterlini, 1985’ten bu yana dolar karşısında en düşük seviyeye geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:30
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    İngiliz sterlini dolar karşısında 37 yılın en düşüğünde

    Sterlin/dolar paritesi 1,1443'le Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, tarihi dibine de yakın bir seyir izliyor.

    Parite şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1480 seviyesinde seyrediyor.

    İngiliz sterlini, Birleşik Krallık ekonomisinin yansıması olarak, 1985’ten bu yana doları karşısında en düşük seviyeye geriledi.

    Liz Truss'un liderliğinde sterlinin geleceği nokta izlenecek

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belli oldu. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen yarışı Truss kazandı.

    Truss kazandıktan sonra sterlinin seyri merak ediliyor.

    Sterlin


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