Irak-Türkiye ham petrol boru hattından tekrar akış sağlanacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya gelerek Irak-Türkiye ham petrol boru hattı hakkında görüştü.

AA

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, enerji güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının sağlanması aşamasına geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bu hat ve bölge ile ilgili görüşme yapıldı.

Bölgesel meseleler ele alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere, bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Irak-Türkiye ham petrol boru hattının petrol akışına devam etmesi bekleniyor

Söz konusu hattın iki ülke için önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Enerjide iş birlikleri geliştirilecek

İş birliklerinin devam etmesinin amaçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar, Türkiye ve Irak'ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik enterkonneksiyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Toplantı, Bağdat'ta yapılacak

Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanları olan iki Bakan, komisyonun 19. toplantısını uygun olan en yakın tarihte Bağdat'ta gerçekleştirmeye karar vermişlerdir.

Togg ile gezinti

Görüşmenin ardından Bakanlar Bayraktar ve Abdulgani Türkiye'nin otomobili Togg ile gezintiye çıktı.