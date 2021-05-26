İş dünyası nefes kredisini olumlu karşıladı

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve detayları açıklanan Nefes Kredi Paketi'nin koronavirüs salgınının etkileri ile mücadeleye güç kazandıracağı görüşünde birleşti.

İş dünyasının temsilcileri, kendilerine bağlı olan üyelerinin faaliyet belgeleri ile birlikte başvuruda bulunarak ilk 6 ayı geri ödemesiz ve yıllık yüzde 17,5 faizle 50 bin lira ile 200 bin lira arasında kredi kullanabilmesinin katkılarına değindi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyesi şirketlerin Nefes Kredisi için İTO’dan alacakları “Faaliyet Belgesi” ile anlaşma yapılan 10 bankaya başvuracaklarını belirtti.

Avdagiç, 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak 2021 Nefes Kredisi’nden 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’lerin azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ’lerin ise azami 200 bin lira kredi kullanabileceğini vurguladı.

“OLUMLU GİDİŞAT YENİ KREDİLERLE DAHA DA GÜÇLENECEK”

Nefes kredisinin bu zorlu süreçte katkı sağlayacağını aktaran Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a katkıları için teşekkür ediyoruz. Nefes Kredi Paketi’ni yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Nefes Kredisi Paketi, finansman maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte firmaların ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, iç tüketimin korunması için fırsat sunacak. Şu anda üretim ve ihracat tarafında olumlu bir gidişat var. Aşılamanın sağladığı olumlu bir atmosfer var. Bütün bunlar yeni yeni kredi mekanizmasıyla daha da güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

“İŞ DÜNYASI, NEFES KREDİSİ SAYESİNDE GERÇEKTEN NEFES ALACAK”

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise 2021 Nefes Kredisi ilişkin olarak iş dünyasının gerçekten nefes alacağını kaydederek,"Kovid-19 nasıl ki insanların solunum sistemlerine zarar vererek nefes almalarını engelliyorsa, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamalara da büyük zarar veriyor ve sistemin sağlıklı işleyişini ve nefes almasını zorlaştırıyor. Sistemin sağlıklı işlememesi de özellikle nakit sıkıntısına yol açıyor ve kredi maliyetleri daha büyük bir önem kazanıyor. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası, nefes kredisi sayesinde gerçekten nefes alacak." dedi.

İSTİB ÜYELERİNE ÇAĞRI

İSTİB üyelerine çağrıda bulunan Kopuz, "Bu yılki nefes kredisinin yüzde 17,5'lik faiz oranı piyasanın altında olmasının yanında 6 ay ödemesiz. Web sitemizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve nasıl başvuru yapılacağı açık bir biçimde yazıyor. Ayrıca isteyen üyemize telefonla bilgi vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"KREDİNİN AMACINA UYGUN KULLANIP KULLANILMADIĞI KONTROL EDİLMELİ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da zorlu geçen salgın sürecinde devletin iş dünyasına birçok destek sunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı hibelerin ardından bakanlığımızın açıklamış olduğu nefes kredisi birbirini çok iyi tamamladı. İş insanları olarak bu adımlardan çok memnunuz. Krediye başvuracak olan firmaların bunu suistimal etmemesi ve nefes kredisini amacı dahilinde kullanmaları çok önemli. Ciro kaybı üzerine verilecek bu kredilerin nerede kullanılacağı takip edilmeli ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu zorlu süreçlerde havaya atılacak boşa saçılacak bir kuruş olmamalı. Bu bilinçle sorumluluk alarak kredinin kullanılmasını elzem olarak görmekteyiz." açıklamasında bulundu.

“TÜM KAYNAKLARIMIZLA ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Odanın kaynaklarını koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdıklarını belirterek, "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinin hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğine dikkati çeken Baran, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu hatırlattı.