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    Kayserispor ile Bitexen arasında teknoloji iş birliği

    Kayserispor ile Bitexen arasında teknoloji iş birliği

    Bitexen Teknoloji A.Ş., Kayserispor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 19:28
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    İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Süper Lig’in önemli takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı.

    Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

    Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

    2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

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