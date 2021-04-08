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Kayserispor ile Bitexen arasında teknoloji iş birliği

Kayserispor ile Bitexen arasında teknoloji iş birliği

Bitexen Teknoloji A.Ş., Kayserispor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.