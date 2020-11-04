KOBİ'lerin kullandığı krediler 9 ayda yüzde 38 arttı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 38 artarak 848 milyar 900 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 318 milyar 4 milyon liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31,5 artış gösterdi.

KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELERE KULLANDIRILAN KREDİLERDE ARTIŞ

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik artışla 272 milyar 200 milyon liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 43,3'lük yükselişle 258 milyar 300 milyon liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

KOBİ NİTELİĞİNDE 667 BİN YENİ MÜŞTERİ

Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 667 bin 254 artarak 3 milyon 771 bin 411'e ulaştı. Böylece müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 21,5 artış gösterdi.

EN FAZLA PAYI MİKRO İŞLETME NİTELİĞİNDEKİ MÜŞTERİLER ALDI

Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,8 oran ve 3 milyon 198 bin 691 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı. Bu işletme türünü yüzde 11,7'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,4'lük oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.