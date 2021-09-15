Küresel borçlarda Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı

Koronavirüs salgını küresel borçluluk düzeyini artırıp, ikinci çeyrekte toplamda 296 trilyon dolara ulaştırdı. Türkiye'nin ise aynı dönemde borçluluğu azaldı.

Koronavirüs salgını sırasında yaşanan kısıtlamalar ekonomiyi olumsuz etkiledi. Ülkeler, vatandaşları ve iş çevrelerinin ayakta durması için çeşitli yardımlar yaparken aynı zamanda salgınla mücadele etmek için sağlık yatırımlarını artırdı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayınladı.

KÜRESEL BORÇ 296 TRİLYON DOLAR OLDU

Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın ikinci çeyreğinde 4 trilyon 800 milyar dolar artarak 296 trilyon dolara yükseldi. Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde ise 270 trilyon 900 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İLK ÇEYREKTE KÜRESEL BORÇLAR REKOR KIRDI

Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiği hafif düşüşün ardından küresel borçlar, yılın ikinci çeyreğinde rekor tazeledi. Küresel borçlar, koronavirüs salgını öncesine göre 36 trilyon dolar arttı.

KÜRESEL BORCUN GSYH'YE ORANI SALGININ BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ AZALDI

Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise bu dönemde yüzde 353'e gerileyerek salgının başlangıcından bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Küresel borcun toplam GSYH'ye oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 362 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERİN TOPLAM BORÇLARI 92 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 205 trilyon dolara yaklaşırken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 92 trilyon doların üzerinde gerçekleşti.

Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmiş ekonomilerde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 418 olarak kaydedilirken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 250'den yüzde 246'ya geriledi.

BORÇ BİRİKİMİ EN ÇOK EURO BÖLGESİ'NDE ARTTI

Borç birikimi en çok Euro Bölgesi'nde artarken, bölgenin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'nın koronavirüs krizinde normal zamanlardan fazla borçlanmasının etkisiyle bölgede toplam borç ikinci çeyrekte 1 trilyon 300 milyar artarak 56 trilyon dolara yükseldi.

ÇİN'İN BORCU TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Gelişmekte olan ülkelerden Çin'in borç seviyesi hızla yükselirken, toplam sektörel borç yılın ikinci çeyreğinde tahmini 2 trilyon 300 milyar dolar artışla 55 trilyon doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'in borç birikimi diğer ülkelere göre çok daha hızlı oldu.

TÜRKİYE'NİN BORÇLARINDA AZALIŞ

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla hanehalkına ait borçlar 0,7 puan azalışla yüzde 16,6'ya, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 6,2 puan düşerek yüzde 68,7'ye ve kamuya ait borçlar 1,8 puan azalarak yüzde 39,8'e geriledi.

TÜRKİYE'DE FİNANSAL ŞİRKETLERE AİT BORÇLAR SABİT KALDI

Türkiye'de banka gibi finansal şirketlere ait borçlar ise bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 27,8'de sabit kaldı.