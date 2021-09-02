Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'de yayınlanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik belirsizlikler sürerken, Fed'in kararlarında enflasyon gibi önemli bir etkiye sahip istihdam verileri piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelen karışık sinyallerle dün borsalarda dalgalı bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı 70,0-72,5 dolar bandında hareket etti ve 71 doların hemen üzerinde dengelendi.

Dün ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 59,9'a yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Böylece teknoloji hisselerindeki yükselişle Nasdaq endeksi kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

2021 YILI SONUNDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 8-9,5 ARASINDA BÜYÜME BEKLENİYOR

Ekonomistler, tüketim, yatırım ve ihracat kalemlerinden gelen sinyallerin gelecek dönem açısından umut verdiğini ifade ederek, 2021 sonunda yüzde 8 ila 9,5 arasında bir büyüme rakamına erişilebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri