Kuzey Ege’de bayram sonrası da mocamplar dolu

Koronavirüs salgınından sonra artan çadır ve karavan alışkanlığı devam ediyor. Bayram tatili bitti ama Kuzey Ege'de karavan ve çadırların kamp alanları halen dolu.

Vatandaşlar, koronavirüs salgını sonrası açık alanlarda uygun fiyatlı tatili tercih etmeye başladı.

Kuzey Ege’de Balıkesir’in Edremit Körfezinde yer alan Burhaniye, Edremit, Göme ve Ayvalık sahillerinde 9 günlük bayram tatilinde büyük yoğunluk yaşanırken, karavan ve çadır alanlarındaki doluluk bayram sonrası da devam ediyor.

Ucuz tatile rağbet var

Yöredeki otellerde 2 kişilik oda için yaklaşık 1.200 lira ücret alınırken, karavan ve çadır ücretlerinin de kişi başı 100-150 lirayı geçmemesinin bu alanlara ilgiyi artırdığı belirtiliyor.

Karavan ve çadır alanları dolup taşıyor

Otel yerine kamp tatili

Çok sayıda vatandaş, otel yerine karavan ve çadır kamp alanlarını tercih ediyor.

"İki ay buradayız"

Tatilcilerden Serhat Kandemir, “Geçen senede geldik. 15 gündür buradayız. Bayram tatilinden önce geldik. Bayram tatilini burada geçirdik, ama kalmaya da devam edeceğiz. Sanırım iki ay filan buradayız.” dedi.

Yeni arkadaşlık ortamı

Gölgen Kandemir ise, “Normalde aslında Urla'da yaşıyoruz. Ama, burasının aurası bizi çok etkiliyor. Çok güzel bir yer. Hem doğası ile hem denizi ile... En önemli noktası da çok değerli insanlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. O yüzden bizde bağımlılık yaptı. Herkese tavsiye ederiz.” dedi.

Avusturyalı Stephanie Topf da yıllardır aynı alana geldiğini belirtti.

"Ağustos sonuna, eylül başına kadar böyle"

İHA'nın haberine göre, sezonun iyi başladığını belirten işletme sahipleri ise ağustos ayı sonu,eylül ayı başına kadar yoğunluğun böyle sürmesini beklediklerini aktardı.