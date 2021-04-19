Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Türkiye geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen ekonomisinde büyümeyi yakalayan iki ülkeden biri oldu.

Üretimi durdurmayan ve ekonomide hedeflerine adım adım ilerleyen Türkiye'nin 2021 yılında da istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 5'LİK BÜYÜME

NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Elvan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme beklendiğini söyledi.

İKİNCİ ÇEYREKTE ÇİFT HANELİ BÜYÜME...

Bakan Lütfi Elvan, "Rakamdan daha çok sağlıklı-sürdürülebilir olması önemli. 2021 ilk çeyrekte yüzde 5 civarı bir büyüme bekliyoruz. İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli büyüme görürüz." şeklinde konuştu.

Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin büyüme hedefini açıkladı VİDEO