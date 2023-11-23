Mehmet Şimşek'ten enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından bugün açıklanan ekonomi verilerini değerlendirerek fiyat istikrarının sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu vurguladı.

AA

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini açıkladı ve ardından üç önemli kararı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan veriler ve alınan kararların temelinde enflasyonu düşürmek için yürütülen politikalar yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir mesaj yayınlayarak bugün Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında ülke risk priminin düştüğünü, Merkez Bankası rezervlerinin arttığını, reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükseltildiğini, reeskont kredi faizlerine üst sınır getirildiğini, YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için gereken yatırımı belirtti.

"Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu"

Bakan Şimşek, enflasyonu düşünmekte kararlı olduklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür.

"TCMB rezevleri arttı"

Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700’ün üzerinde olan Türkiye’nin risk primi bugün 330’lar seviyesine geriledi.

"Reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükselttik"

Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank’ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükselttik. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9’da sabit tuttuk.

"YTAK programı destek limiti artırıldı"

TCMB yeni YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etmiştir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)