Merkez Bankası rezervleri 10 haftadır yükselişte! Rezervler 117,7 milyar dolarda TCMB toplam rezervleri 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolara ulaştı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri artıyor, altın rezervleri azalıyor ancak dolardan kaynaklanan artışın etkisiyle toplam rezervleri yükselmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 10'uncu haftaya taşındı.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 192 milyon dolar arttı

Buna göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 192 milyon dolar artışla 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 11 Ağustos'ta 75 milyar 101 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 435 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervleri, 117 milyar 76 milyon dolara çıktı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 757 milyon dolar artışla 116 milyar 319 milyon dolardan 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Dolar rezervlerindeki artış

Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 18 Ağustos itibarıyla 117,08 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,6 milyar dolara ulaştı.