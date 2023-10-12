Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara çıktı TCMB rezervleri dövizde artarken altında geriledi ancak toplam rezervlerde yükseliş sürdü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki artış, yatırımcıların da odağında yer almaya başladı.

Merkez Bankası tarafından 6 Ekim haftasına ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB toplam rezervleri 6 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervlerde 680 milyon dolar artış yaşandı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 Ekim haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Mayıs sonundan bugüne artış: 24,4 milyar dolar

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)