Mevduatta devlet güvencesi 650 bin liraya yükseldi asarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltti.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevduatta devlet güvencesi artırıldı.

650 bin liraya yükseltildi

Değişiklik kapsamında halihazırda 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı 2024 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 650 bin lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde: