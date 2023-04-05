Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: AR-GE harcamalarını artıracağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı açılış töreninde sağlık sektörünün önemine değinerek, 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan ameliyatların çok daha yaygınlaşacağını belirtti.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, "Ben kendisine tavsiye ediyorum, teknoloji görmek istiyorsa gençlerin başarılarını, heyecanını görmek istiyorsa New York'a gitmesine gerek yok, 10 metre kapısının önünde burada TEKMER'e girsin, neler yapılıyor, sağlık alanında hangi araştırmalar var, bunlara şahitlik edebilir." dedi.

Açılış deprem nedeniyle ertelenmişti

Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitedeki merkezin açılışının daha önce yapılmasının planlandığını ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"Kronik hastalıklar arttı"

Dünya nüfusunun giderek yaşlanmasının kronik hastalıkları da artırdığını belirten Varank, artık geleneksel yöntemlerin sağlıkta yaşanan sorunlara yeterince çözüm olamadığını ifade etti.

Varank, bu kapsamda inovatif yöntemler ve yeni teknolojilerin bu problemlerin aşılmasında ciddi rol oynayacağına işaret ederek, sanal ve artırılmış gerçeklik, dijitalleşme, biyosensörler, robotik ve yapay zeka gibi teknolojilerin sağlık sektörünün şimdiden vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

"5G'nin yaygınlaşmasıyla uzaktan ameliyatlar çok daha yaygınlaşacak"

Geçen yıllarda Çin'deki bir hastanede 5G teknolojisiyle 3 bin kilometre uzaktan beyin ameliyatı gerçekleştirildiğini anımsatan Varank, şöyle konuştu:

Bu ameliyat 3 saat sürdü ve hastaya başarılı bir şekilde beyin pili takıldı. Bu sadece bir örnek. Düşünün önümüzdeki dönemde 5G'nin yaygınlaşmasıyla uzaktan ameliyatlar çok daha yaygınlaşacak. Az gelişmiş bir ülkedeki hastaya Ankara'daki bir hekim arkadaşımız kolay bir şekilde ulaşabilecek.

"'Şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş' diyen muhalefet milletvekilleri de var"

Varank, sağlık sektörünün büyük çaplı sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, milyonlarca kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınıyla bu sektörün pek çok açıdan sorgulandığını anlatarak, Varank, şunları kaydetti:

Türkiye olarak biz, güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde bu sıkıntılı Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık. Ne diyordu birileri, 'Şehir hastanelerini yaptırmayacağız, bu şehir hastanelerini kapatacağız.' İşte salgın döneminde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri ve daha birçok ildeki şehir hastaneleri vatandaşlarımıza nefes oldu, Türkiye'nin gururu oldu. Biz bu hastaneler sayesinde 85 milyon vatandaşımızın yanında yer alabildik. Sadece koronavirüs döneminde değil, depremde de bölgeden 50 binden fazla hastanın çoğunu şehir hastanelerine gönderdik. Bir zamanlar 'Biz şehir hastanelerini kapatacağız.' diyenler şimdi bunu dile getirmiyor. 'Şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş' diyen muhalefet milletvekilleri de var.

"Sağlık sektörü savunma sanayisi gibi stratejik öneme sahip"

Sağlık sektörünün savunma sanayisi gibi stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Varank, bu alanda yapılan her girişim ve yatırımın ülke için hayati olduğunu söyledi.

"AR-GE harcamalarını artıracağız"

Varank, bu gerçekten hareketle Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası”nı kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: