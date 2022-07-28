Shell, ikinci çeyrekte 11,5 milyar dolar kâr etti

Shell, ikinci çeyrekte 11,5 milyar dolar kâr etti

İngiltere'nin enerji devi, nisan-haziran aylarında rekor kârlılığa imza attı.

Avrupa'nın, enerjinin karneyle dağıtılması durumuyla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Shell, dikkat çeken bir kâr açıkladı.

Londra merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell, Avrupa'da hane halkı yüksek faturalarla mücadele ederken çarpıcı oranda gelirin sahibi oldu.

11.5 milyar dolar kâr

Şirket, yılın ikinci çeyreğine ilişkin kârının 11.5 milyar dolar olduğunu duyurdu. İlk çeyrekteki kâr, yaklaşık 9.2 milyar dolardı.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki artıştan faydalanan şirket, hissedarlara 6 milyar dolar değerinde ödeme yapma sözü verdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış

Guardian'ın haberine göre, söz konusu kâr miktarı, 2021'deki aynı döneme kıyasla iki kattan fazla arttı.

Shell, "daha yüksek fiyatlar, daha yüksek rafinaj marjları ve daha yüksek gaz ve enerji ticaretiyle" karşı karşıya kaldığını söyledi.

Az petrol üretimi, çok kazanç

Financial Times da Shell'in, ilk çeyreğe göre daha az petrol ürettiğini ancak Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasından sonra nisan, mayıs ve haziran aylarında artan fiyatlardan yararlandığına dikkati çekti.

Shell CEO'su Ben van Beurden, "Değişken enerji piyasaları ve iklim değişikliğiyle mücadele için devam eden eylem ihtiyacı ile 2022, büyük zorluklar sunmaya devam ediyor." dedi.

Shell CEO'su: Kış zor geçecek

Petrol devinin, bu yıl hissedarlarına yaklaşık 30 milyar doları geri vermesinin makul oduğu belirtiliyor.

Van Beurden, daha önce yaptığı açıklamada, "Avrupa'da gerçekten zor bir kış olacak. Hepimiz, enerji fiyatlarında çok önemli bir tırmanışla karşı karşıya kalacağız. En kötü durumda, Avrupa'nın enerji tüketimini karneyle dağıtması gerekecek." uyarısında bulunmuştu.