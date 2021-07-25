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    Topçular Feribot İskelesi'nde bugün trafik sakin

    Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuklarında yoğunluk gözlenirken sakinliği ile bugün Topçular Feribot İskelesi ezber bozdu.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 14:52
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    Topçular Feribot İskelesi'nde bugün trafik sakin

    Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nin yoğunluğuna şahit olmuş ya da haberlerini duymuşuzdur. Ama bu yıl iskelede, diğer tüm noktaların aksine sakinlik hakim.

    KURBAN BAYRAMI SONA ERDİ

    Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte tatili il dışında geçirenlerin dönüş yolculukları başladı.

    DENİZ YOLUNU TERCİH EDENLERİN DURAK NOKTASIYDI

    Geçen yıllarda Osmangazi Köprüsü yerine deniz yolunu tercih edenlerin yoğunluk oluşturduğu Yalova’daki Topçular Feribot İskelesi'nin bu yıl sakin olduğu gözlendi.

    Topçular Feribot İskelesi nde bugün trafik sakin #1

    18 GEMİDEN 12'Sİ DOLU

    Yetkililerden alınan bilgiye göre, iskelede 18 gemiden 12’si hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşanmadığı iskelede, günün ilerleyen saatlerinde ise yoğunluk bekleniyor.

    Topçular Feribot İskelesi nde bugün trafik sakin #2

    Topçular Feribot İskelesi nde bugün trafik sakin #3

    Topçular Feribot İskelesi nde bugün trafik sakin #4

    Topçular Feribot İskelesi nde bugün trafik sakin #5

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