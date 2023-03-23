Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 5'i güneşten Yenilenebilir enerjideki yatırımlar, elektrik üretimindeki payını artırarak sonuçlarını vermeye başladı.

AA

Türkiye, son 5 yılda dünyada ilave kurulu güç artışında önemli bir aşamaya geldi ve 7’nci sıraya yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) tarafından düzenlenen Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu FV Teknolojileri Çalıştayı'na katıldı.

"15 teravatsaatlik elektrik üretimi güneşten sağlandı"

Bayraktar, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün yüzde 54,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belirterek "Geçen yıl 15 teravatsaatlik elektrik üretimi güneşten sağlandı." dedi.

"Geçen yıl sonunda toplam üretimin yaklaşık yüzde 5'i güneşten sağlandı"

Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler ve kullanımının yaygınlaşmasıyla küresel emisyonların önüne geçildiğine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Önemli bir konuma erişen ve parlak bir geleceği olan güneş enerjisi sektörünün gelişiminde özellikle tarife garantisi ve diğer teşvik mekanizmalarıyla geliştirdiğimiz programlar büyük önem arz etmektedir. Özellikle seçtiğimiz alanlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri kurarak yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ve bunu hedefleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli yerli üretim ve AR-GE'yi kapsayan bütüncül bir vizyonun göstergesidir. Türkiye'nin halihazırda elektrikteki kurulu gücünün yüzde 54,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi ve bu alandaki gelişmelerin elektrik üretimine yansıdı. Geçen yıl sonunda toplam üretimin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelen 15 teravatsaatlik elektrik üretimini güneşten sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Fotovoltaik güneş enerjisi tesisi

YEKA modeli sayesinde Avrupa'nın ilk ve tek entegre fotovoltaik güneş enerjisi tesisinin kurulduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin fotovoltaik modül üretim kapasitesinde Avrupa’nın tamamının neredeyse toplam kapasitesiyle yarışır hale geldiğini aktardı.

"Yerli üretim artırılmalı"

Bayraktar, Türkiye'nin en önemli makro iktisadi açmazlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığı ve onun getirdiği enerji ithalatını ancak yakıtta ve teknolojide yerli üretimin artırılması ile mümkün olduğunu anlattı.

Yürütülen çalışmalar

Bu noktada gayretlerin devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: