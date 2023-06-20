Türkiye'nin ilk açık alanda Tarım GES uygulaması Ankara'da üretime başlıyor Ankara'nın Ayaş ilçesinde 1,6 dönüm üzerine kurulumu tamamlanan yaklaşık 100 kilovat kapasiteli Türkiye'nin ilk açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali, temmuzda elektrik üretimine başlayacak.

AA & Ensonhaber

Tarım GES uygulamalarında, sınırlı arazisi bulunan tarımsal alanlarda elektrik ihtiyacının güneş panellerinden karşılanması sağlanarak tarımda verimlilik artışı ve çiftçilerin enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM), Ayaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği Türkiye'nin ilk açık alanda Tarım GES projesinde kullanılan panellerin tamamı yerli üreticilerden sağlandı.

Başlangıç maliyetine rağmen oldukça faydalı

ODTÜ-GÜNAM Modül Teknolojileri Birim Koordinatörü Dr. Talat Özden, tarımsal araziye 6 ürünün ekileceğini ve kontrol alanı ile Tarım GES'in altında karşılaştırmalı olarak ürünlerin büyüme ve verimlilik analizlerinin yapılacağını söyledi.

Çiftçilerin işbirliğinin bu araştırma projesinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Özden,

Çiftçilerin ikna edilmesi gerekiyordu. Genel olarak çiftçilikte sulama başta olmak üzere enerji giderleri mevcut. Geçen yıl 200 dönüm arazi üzerinde üretim yapan bir çiftçinin sulama amaçlı elektrik tüketim maliyeti yaklaşık 250 bin lira civarındadır. Bu sorunun üstesinden gelecek her türlü çözümü çiftçiler bekliyordu. Tarım GES uygulaması başlangıç maliyetlerine rağmen oldukça faydalı bir uygulama olarak çiftçilere hizmet verecek.

değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik üretimi ve tarımsal verimlilik kontrol edilebilecek

Özden, bu projede panel yüksekliğinin 4,5 metreye ulaştığını ve panellerin, altından traktör gibi araçların geçebileceği teknik özelliğe sahip olduğunu anlattı.

Tarım GES'in en büyük avantajının, tarımın verimliliğini artırma ve enerji üretimini beraber sağlamak olduğuna işaret eden Özden, şunları kaydetti: