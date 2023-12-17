Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelleri 2024'te sabit kaldı Elektronik eşyalar, yurda sokulurken bandrol bedeli tahsil ediliyor. Gelecek yıl için ticaret amaçlı getirilmeyen eşyalar için euro cinsinden bedellerde değişikliğe gidilmedi.

AA

Cumhurbaşkanı kararına göre, yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.

2019 yılında yayınlanan euro cinsi bedel önümüzdeki yıl da geçerli olacak.

Euro cinsinden bandrol bedelleri aynı kaldı

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında yer alan euro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Elektronik eşyaların bandrol bedelleri

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)