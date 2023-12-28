2024'te geçerli olacak! Zorunlu Deprem Sigortası prim tutarları zamlandı Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatta değişiklik öngören tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

DHA

Depremden sonra daha fazla oranda rağbet gören Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) asgari prim tutarları artırıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları artırılırken, sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri de yükseltildi.

Yeni tutarlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Talimat Tebliği'nde değişiklik tebliğine göre; Zorunlu Deprem Sigortası için ödenecek asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL'den az olmayacak.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 640 bin TL'den, 1 milyon 272 bin TL'ye çıkarıldı.

Metrekare bedelleri

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise betonarme yapılarda 3 bin 16 TL'den 6 bin TL'ye, diğer yapılarda 2 bin 80 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.

Hesaplama yöntemi

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ay açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi oranında artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ise şöyle:

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmı Gazete’de yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL’den az olamaz. Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “640” ibaresi “1 milyon 272” şeklinde değiştirilmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)