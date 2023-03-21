ABD'de ikinci el konutların satışı beklentileri aştı NAR verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 14,5 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Tüm dünyada konut satışları, kredi kullanımı verileri ekonomik açısından önemli bir veri.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

ABD'de 4,58 milyon ikinci el konut satıldı

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 14,5 artarak 4,58 milyona yükseldi.

12 aylık düşüşünü sonlandıran ikinci el konut satışlarının 4,19 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Temmuz 2020'den bu yana en yüksek aylık artış

Şubatta Temmuz 2020'den bu yana en yüksek oranda aylık artış kaydeden ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 0,7 azalışla 4 milyon olarak gerçekleşmişti.

Satışlarda yıllık bazda düşüş var

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,6 düştü.

Medyan konut fiyatları yüzde 0,2 azaldı

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da şubatta yıllık bazda yüzde 0,2 azalışla 363 bin dolara geriledi.

Konut kredisi faizi düşüşleri satışların artmasında etkili oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ev satın alacakların, konut kredisi faizi düşüşlerinden yararlandığına işaret ederek, konut fiyatlarının düştüğü ve yerel ekonomilerin istihdam yarattığı alanlarda konut satışlarında daha güçlü artışlar görüldüğünü kaydetti.