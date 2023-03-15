Devlet verdiği sözleri tuttu! Bozkurtlu selzedelere konutları teslim ediliyor Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından selzedeler için inşa edilen konutların anahtarlarının teslimine başlanacak.

Türkiye, son yıllarda yaşanan doğal afetlerle mücadelesini sürdürüyor.

Orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başladı.

Binlerce vatandaşa geçici barınma alanları yapıldı, kira desteği sağlandı.

Bu süreçte ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle afet konutları hızlıca inşa edildi.

Sosyal donatılarla yapılan konutlar, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bir afet konutları da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tamamlandı. Kentte 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşanmıştı.

Şiddetli yağışın şiddetini artırarak sele dönüşmesiyle çok sayıda bölge halkı evsiz kalmıştı.

65 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü bölgede, iyileştirme çalışmalarına başlanmıştı.

TOKİ eliyle yeni bir ilçe kuruldu

Büyük tahribatın oluştuğu ilçede başlatılan çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Altyapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Kenti yeniden imar etmek için zorlu iklim şartlarına rağmen çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Binalar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edildi.

"Toplamda 649 konut inşa ettik"

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, TOKİ konutlarıyla ilgili kuraların geçen ay çekildiğini hatırlattı.

Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

İlk etapta 46 konutumuz, ikinci etapta da 546 konutun kuralarını çektik. 592 hak sahibimiz şu anda konutlarının anahtar teslimini bekliyorlar. Biz Bozkurt genelinde toplamda 649 konut inşa ettik.



TOKİ Bozkurt'un yapı stokunun neredeyse yüzde 50'sini yeniledi. Biz bu konutları vatandaşlarımıza en kısa süre içinde teslim edeceğiz. Ayrıyeten 123 dükkan yıkılmıştı. Bunları tekrardan yeniledik. 87'sinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda da diğer dükkanların teslimini gerçekleştireceğiz.

"TOKİ sadece bir konut inşaatı yapmıyor"

Atıcı, konutların yapım süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

Bozkurt'ta afette acil yıkılacak ağır hasarlı konutlar belirlenerek yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıyeten DSİ'nin dere genişletilmesinden dolayı kamulaştırma sahasında kalan afete maruz kalan yerlerde yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm yapıldı. Ağır hasar, dere genişlemesi ve kentsel dönüşümden dolayı Bozkurt'ta 3 ayrı yıkım yapıldı. Vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilirken komşuluk ilişkisine uygun olarak yapıldı. Bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendilerinde kaldı. İleride onlar arazilerine yine konut yapabilecekler. Onlara da ev verdik. Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz merkeze 800 metre mesafede. TOKİ sadece bir konut inşaatı yapmıyor, parkları, doğal gazı ve altyapısı ile yaşam alanları oluşturuyor.

"Etap etap çevre düzenlemesi bittikten sonra anahtarları teslim ediyoruz"

Konutları kısa süre içinde teslim etmeye başlayacaklarını belirten Atıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Biz kuralarımızı çektik. Hava durumu müsait olduğu sürece bahçe ve peyzaj düzenlememizi tamamlayacağız. Konutların, geçici kabulleri yapıldı. Beş ayrı etapta TOKİ konutu inşa ediyoruz. İlk etapta 84 konutluk etabımızın anahtar teslimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Etap etap çevre düzenlemesi bittikten sonra anahtarları teslim ediyoruz. Bir veya bir buçuk ay içinde çevre düzenlemeleri bittikten sonra teslim edilmiş olacak.

"İlçeyi devletin gücü ile inşa ettik"

Bozkurt'un büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini dile getiren Atıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

On bir ilimizi etkileyen büyük bir deprem afeti yaşadık. Bozkurt'ta kamu binalarının yüzde 80'i, altyapının yüzde 100'ü, oto sanayimizin yüzde 100'ü yenilendi. Tamamen neredeyse yok olmuş bir ilçeyi devletin gücü, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile inşa ettik. Bozkurt'ta bu yapılanlar gösteriyor ki deprem afetinin yaşandığı bölgede de devletimiz büyüklüğünü gösterip oraları yeniden inşa edecektir.

"Merak etmesin devletimiz yanlarında olacaktır"

Selde dükkanı yıkılan Muzaffer Demir ise TOKİ tarafından inşa edilen yeni dükkanının kendisine teslim edildiğini söyledi.