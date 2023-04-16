Devlet verdiği sözleri tuttu! Nurdağı'nda 20 konut bayramda depremzedelere teslim edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan deprem konutları tüm hızıyla devam ediyor. Afetten etkilenen Nurdağı'ndaki bölge halkı, Ramazan Bayramı'nda 20 konutuna kavuşacak.

DHA

Türkiye, afetlerle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan doğal afetlerin ardından yaralar hızlıca sarılmış, kentler adeta yeniden inşa edilmişti.

Aynı zamanda yıkılan evlerin yerine söz verildiği gibi 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edildi.

Mimari yapıya uygun konutlar, afetzedelere güvenli yaşam alanı oldu.

Depremin izleri silindi

Son olarak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de büyük bir acı yaşandı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, 2'nci ay geride kaldı.

Bu süreçte, kentler yeniden ayaklandırılmaya başlandı; depremin izleri kısa sürede silindi.

Nurdağı'na bayram hediyesi: 20 konut tamamlandı

Geçici barınma merkezleri için yapılan çalışmaların gölgesinde, yeni afet konutları yükselmeye başladı.

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de köy evlerinde sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan köy evlerinin büyüklüğü 102 ile 106 metrekare arasında değişiyor.

3+1 şeklinde tasarlanan evler, yörenin özelliklerine ve yerel mimariye uygun inşa edildi.

Tamamlanan 20 konut, Ramazan Bayramı'na kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

"Ramazan Bayramı'na kadar 20 köy evimizin teslimini planlıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 20 bin konut ihalemiz gerçekleştirildi. Deprem bölgelerinde toplamda 6 bin 500 konutumuzun da fiili olarak inşasına başlamış bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge de Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi. Burada toplamda 14 binanın inşaatı devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kadar toplam 20 köy evimizin teslimini planlıyoruz. Köy evlerimiz 3+1 şeklinde tasarlandı. 102 ile 106 metrekare arasında değişiyor. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 5 farklı proje oluşturuldu.

"Devletimiz hayal edemeyeceğimiz şeyleri gerçekleştirdi"

Mahalle sakinlerinden Tuncay Taşdemir, konuya ilişkin şöyle konuştu:

Deprem maalesef ülkemiz için çok kötü oldu. Bizler çok şiddetli bir şekilde hissettik. Bununla beraber evlerimiz, ahırlarımız yıkıldı. Çok yakınımızı kaybettik. Bu acılarımız içerisinde, devletimiz sağ olsun, bizlere destek oldu. Önce çadırlarımız sonra konteynerlerimiz geldi, arkasında temeller atıldı. Şimdi de görüldüğü gibi evlerimiz yapıldı. Bayrama yetişeceğini öğrendik. İnşallah bir an önce biter. Devletimiz sağ olsun, bizlerin hayal edemeyeceğimiz şeyleri gerçekleştirdi. Bu bayram, inşallah çifte bayram yaşayacağız.

"Çifte bayram yaşayacağız"

Devletin ilk günden bu yana yaraları sardığını belirten Belpınar Mahallesi muhtarı Abdullah Taşdemir: