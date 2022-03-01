İnşaat sektörü yüzde 0.9 küçüldü

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyürken inşaat sektöründe ise gerileme düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) istatistiklerini açıkladı.

Bu kapsamda belirlenen verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyürken inşaat sektörü ise geçen seneyi yüzde 0.9 küçülmeyle kapattı.

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ YÜZDE 3,5 ARTTI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21.1, diğer hizmetler yüzde 20.3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17.3, sanayi yüzde 16.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.0 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 0.9 DÜŞÜŞ YAŞADI

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9.0, tarım sektörü yüzde 2.2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0.9 azaldı.