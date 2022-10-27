Afet nedeniyle çok sayıda vatandaşın evsiz kaldığı bölgede çalışmalarını sürdüren TOKİ, proje kapsamındaki kalan 2 bin 816 konutu da yıl sonunda hak sahiplerine teslim edecek.

İzmir, 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Yaşanan korku dolu afetle çok sayıda bina yıkıldı.

Evleri ağır hasan gören ve yıkılan vatandaşlar için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) harekete geçerek 5 bin 31 konut için düğmeye bastı.

569 konut ve 145 iş yeri tamamlandı

Hasarlı bölgedeki 7 proje alanının yanı sıra Şehir Hastanesi yakınlarındaki 375 hektarlık rezerv alanda projelere başlandı.

TOKİ, ilk etapta 7 proje alanında 596 konut ve 145 iş yeri inşa etti.

Depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tamamlanan konutlar, hak sahiplerine dağıtıldı.

Tamamlanan konutlar için kura çekimi yapıldı

Bu alanda daha sonra 808 konut ve 144 iş yeri daha inşa edilerek depremzedelere teslim edildi.

Rezerv alanda başlayan 8 etaplık projede de ilk etapta planlanan 397 konut inşaatı bitirilerek kura çekimiyle hak sahiplerine verildi.

Kalan 2 bin 816 konut yıl sonu tamamlanacak

Projenin ikinci etabında yer alan 444 konutun da inşaat sürecinin sona erdiği, geçici kabul işlemlerinin ardından depremzedelere verileceği belirtildi.

Öte yandan diğer etaplardaki 2 bin 816 konutun da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Peyzaj çalışmalarının da yapıldığı alanda 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilk ve ortaokul, sağlık ocağı, 2 cami ve 68 dükkanın inşası sürüyor.

İzmir'de deprem konutları yıl sonunda tamamlanacak VİDEO



606 ağır hasarlı bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da depremde evi zarar gören 2 bin 345 kişiye 33 milyon 780 bin lira destekte bulunuldu.

30 ilçede deprem nedeniyle ağır ya da orta hasar gören 606 bina, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkıldı.

AA'nın aktarımına göre; İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, arama kurtarmanın ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, vatandaşların hak sahipliklerinin tamamlandığını söyledi.

"Devletimizin göstermiş olduğu reaksiyon dünya ortalamasının üstünde"

Vatandaşların depremin ilk anından bu yana sahipsiz olmadıklarını yaşayarak gördüklerini anlatan Muhcı, "Deprem anıyla birlikte devletimizin göstermiş olduğu reaksiyon dünya ortalamasının üstündedir. Çok çabuk bir zaman içinde onlarca yıkılmış binanın içinde yürütülen arama ve kurtarma çalışması çok kısa zaman içinde tamamlandı. Geçici barınma alanları hızlı bir şekilde teslim edildi. Hızlı bir şekilde konutların yapılmasına başlandı. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden ilk konutların vatandaşlarımıza dağıtılması devletimizin büyüklüğü, milletimizin azizliğinin göstergesidir." dedi.

"Vatandaşlar yeni evleri gördükleri zaman mutlu oluyor"

Hem Bayraklı'daki proje alanında hem de rezerv alanda yapımı devam eden konutların sosyal donatı alanlarıyla kentin önemli bir yaşam merkezi haline geldiğini anlatan Muhcı, "Evleri yıkılan vatandaşlar yapılan yeni evleri gördükleri zaman mutlu oluyor. Devletimize de dua ediyor." diye konuştu.