Sosyal konutta ilk hak sahipleri için kura çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 gün boyunca 12 ilde 22 bin 57 konut için yapılacak olan kura çekiminin ilki, bugün Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut için kura çekim dönemine girildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

10 günde tamamlanacak

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen projede kura takvimi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri için yayınlanan takvime göre, 12 ildeki 22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak.

Noter huzurunda gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi yapılacağını açıklamıştı.

Bu sabah saatlerinde iki ilde başlayan kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayınlandı.

Başvuru sahipleri ise spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimi yerinde takip etti.

15 Temmuz gazisinin ismi kurada çıktı

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları, tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin." sözlerini kullandı.

"Haydi bismillah başladık"

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, TOKİ sosyal konut kura çekilişinin başladığını duyurarak, "Haydi bismillah! Başladık." ifadelerini kullandı.

Sıra Kars ve Siirt'te

8 Kasım'da ise Kars ve Siirt illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar yine töreni yakından izleme fırsatı bulacak.