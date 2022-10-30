Sosyal konut projesi için başvurular yarın sona eriyor

Sosyal konut projesine banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular yarın sona eriyor. 'İlk Evim Arsa' başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek

Duyulduğu günden bu yana vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül tarihinde başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliği taşıyan proje, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

8 milyona yakın başvuru

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurulara yoğun ilgi gösterdi.

İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 7,5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu belirtildi.

2 yılda tamamlanması hedefleniyor

Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde projedeki konutların ilk temeli 17 ilde atıldı. Proje kapsamındaki inşaatların 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Başvurular için yarın son gün

Büyük yankı uyandıran konut projesi için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

28 Ekim'de e-Devlet üzerinden sona eren başvurular için yarın mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek.

İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek

Öte yandan "İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak.

AA'nın aktarımına göre; mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.