Yabancı turistler Türkiye'de konut yatırımını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yabancılara konut satışında ciddi oranda artış yaşandı. Ukrayna ve Rusya'dan kaçan savaş mağdurları için Türkiye güvenli liman haline geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 8 aydır sürüyor.

Gerilim nedeniyle ülkelerini terk edenler farklı ülkelere kaçarken, Türkiye'ye de adeta turist akını yaşandı.

Özellikle Antalya'yı tercih eden Rusya ve Ukrayna vatandaşları, burada yeni bir hayat kurmaya başladı.

Türkiye güvenli liman oldu

Öyle ki emlak sektörünü hareketlendiren savaş mağdurları, konut alımında zirveye ulaştı.

Yatırımlarını artıran turistler için Türkiye güvenli liman haline geldi.

"Yabancı ülkenin vatandaşları konut alımına başladı"

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisini değerlendiren sektör temsilcisi Aycan Fenercioğlu, "Şu an ülkemizde başta İstanbul ve Antalya’da yabancı ülkenin vatandaşları konut alımına başladı. Bununla alakalı çok ciddi sayılar var. Özellikle yılbaşı itibariyle resmi rakamlara ulaşacağız. Bunun en önemli etkeni hemen yakınımızda olan Rusya-Ukrayna savaşı diye düşünüyorum. Çünkü hem Ukrayna’dan hem Rusya’dan insanlar ülkemize akın etti. Büyükşehirlerde bu durum çok ciddi etki yaptı. Hem barınma sorunlarından ötürü kiralar arttı hem mülklerin değeri arttı. Pandemiden sonra ülkemizde özellikle denizi kumu olan turistik bölgelerine zaten bir yabancı talebi vardı. Savaş faktörü de eklenince bu arttı.

Rusya, Ukrayna ve İran belli karışıklıklar var. Ülkemizin Suriye bölgesinin alt tarafında, Afganistan bölgesi ve geçtiğimiz aylarda Kazakistan’da bir sıkıntı olmuştu. Ülkemiz şu an bölgede güvenli liman olarak görünüyor. Ülkemiz bu yüzden hem turist olarak hem de ikamet amaçlı gelen insanların akınına uğramış durumdadır. Bu durumun kontrol altına alınırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yabancı vatandaşlar gelirken yerli vatandaşlarımızın da temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, onların yaşamsal alanlarını etkilemeden kontrollü bir şekilde devam etmesini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yerli vatandaşımız konut alamaz hale gelmişti"

İlk Evim İlk İş Yerim projesinin konut fiyatlarını etkileyeceğini söyleyen Fenercioğlu, "Önümüzdeki günlerde toplu temel atma törenleri bekleniyor. Bu inşaatlar başladıktan sonra hızlı bir sürede yapılırsa belli bir kesim vatandaşımız bu fırsatlardan faydalanacak. Bu programın açıklanmasından sonra piyasada belli bir ölçüde fiyatlarda bir durağanlık oluştu. Şu an vatandaşlarımız hem bu çıkan kampanyadan faydalanmak istiyor hem de o şartları sağlaması gerekiyor. Herkes o şartları sağlayamıyor. Belli kriterler getirdiler.

Temennimiz gerçek ihtiyacı olan insanlarımızın bu projeden faydalanmasıdır. Devlet tarafından değil de diğer müteahhitler tarafından yapılan konut fiyatlarının da bir an önce düşmesini temenni ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın alım gücünü etkiledi. Geçtiğimiz bu 5-6 aydır özellikle 1 yıldır hem döviz kuru hem de maliyetlere yansıyan malzemelerde de çok ciddi fiyat artışı oluştu. Yerli vatandaşımız konut alamaz hale gelmişti inşallah ilerleyen süreçte hepsi düzelir." diye konuştu.