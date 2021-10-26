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    Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot arızalandı.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:28
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    Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Göçmen krizinin baş gösterdiği süreçte, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen daha bulundu.

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürüklenen bir grup kaçak göçmen, botlarının arızalanması nedeni ile ekiplerden yardım istedi.

    GÖÇMENLER KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye gelerek göçmenleri kurtardı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENİYOR

    Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele ise devam ediyor.

    Çanakkale de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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