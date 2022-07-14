Petrol
97.64
-1.94%
Euro
17.5318
-0.19%
Dolar
17.4646
0.23%
Altın
961.16
-1.03%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.680
4.19%
BTXN Coin
7.44
5.08%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz daveti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'na çağırdı.
    • 14.07.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz daveti

    FETÖ'nün hain darbe girişiminde 6 yıl geride kaldı.

    15 Temmuz şehitlerimiz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "Tüm vatandaşlarımı davet ediyorum"

    Paylaşımında 15 Temmuz'da tüm vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'nda toplanmaya davet eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.

    Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 15 Temmuz daveti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 15 Temmuz daveti #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Köy okulları yaşam merkezlerine dönüştürülüyor
    İç Haber

    Köy okulları yaşam merkezlerine dönüştürülüyor

    Rusya: Ukrayna, Donetsk’te kayıplarda
    Dünya

    Rusya: Ukrayna, Donetsk’te kayıplarda

    Görüş Bildir