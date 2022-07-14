Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'na çağırdı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde 6 yıl geride kaldı.

15 Temmuz şehitlerimiz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Tüm vatandaşlarımı davet ediyorum"

Paylaşımında 15 Temmuz'da tüm vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'nda toplanmaya davet eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.

Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum."

