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    Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez

    Dışişleri Bakanlığı, Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin bağımsız bir soruşturmayla sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanmasını bekledikleri belirtildi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 07:52
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    Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez

    Dışişleri Bakanlığından, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ DEHŞET VERİCİ"

    "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez.

    "BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA YAPILMALI"

    Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

    Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna da masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez #1

     

     


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