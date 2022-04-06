Haberler

Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da masum sivillerin hedef alınması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin bağımsız bir soruşturmayla sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanmasını bekledikleri belirtildi.