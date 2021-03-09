Çok yüksek riskli iller arasında olan Edirne'de polis ekipleri, okullarda teneffüse çıkan öğrencilere koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kentteki okulları tek tek gezerek öğrencileri tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

"TEDBİRLERE UYALIM"

Polisler ekip aracından, "Saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, okulları çok özlediğinizi biliyoruz ancak Kovid-19 tedbirlerine de uymamız gerekiyor. Lütfen sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edelim. Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeniz için lütfen kurallara uyalım." şeklinde anons yaptı.

Okullarda da zil çalmasının ardından, "Tüm öğrencilerimiz bahçeye, sınıflarda teneffüs boyunca kimse kalmasın." anonsu yapıldı.

SAKLAMBAÇ ÖNERİSİ

Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden polis ekipleri, öğrencilere sosyal mesafenin korunduğu "saklambaç oyunu" oynanması önerisinde bulundu.

Edirne'de polisten teneffüse çıkan öğrencilere koronavirüs uyarısı VİDEO

"ÇİFT MASKE TAKIYORUZ"

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Bilge Buket Bayrak, teneffüslerde sınıfları havalandırdıklarını söyledi.

Sosyal mesafeye ve maske tedbirlerine titizlikle uyduklarını belirten Bayrak, "Çoğumuz çift maske takıyoruz. Maskemizi hiç çıkarmıyoruz. Teneffüslerde bahçede sosyal mesafemize dikkat ederek hava alıyoruz. Okuldan eve gidince de önce bütün eşyalarımı kalemlerimi, kitaplarımı dezenfekte ediyorum." diye konuştu.

"KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR"

Öğrencilerden Buğrahan Rıdvanova ise sosyal mesafeye çok dikkat ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla sarılmak, beraber oynamak çok istiyoruz ama şartlar el vermiyor. Kurallara uymamız gerekiyor." dedi.