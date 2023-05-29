Ensonhaber ekibi Beştepe'de coşkulu anları görüntüledi

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14 Mayıs seçimlerinin 2. tura gitmesiyle birlikte vatandaşlar Pazar günü sandık başına giderek kader seçimini yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan büyük bir zaferle çıkarak, 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Coşkulu halk ise Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde zaferi kutlamak için toplandı.

Ensonhaber ekibi de vatandaşın büyük coşkusunu görüntülemek için bölgedeydi.

Vatandaşa mikrofon uzatan ekibimize şu yanıtlar verildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na mücadelesinden dolayı teşekkür ederiz. Bir dahaki turda başarılar diliyeceğim ama bir dahaki tur yok. Ama lütfen CHP'nin başından ayrılma. CHP seçmenlerine söylüyoruz: 'Kılıçdaroğlu'na bye bye, size devam, Recep Tayyip Erdoğan, işte ordu işte komutan'"