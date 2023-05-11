Gültekin Uysal: Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından konuşan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum" dedi.

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Muharrem İnce burada yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret etti.

"Milletimizin ümidi her daim Millet İttifakı olmuştur"

Seçim bürosunun önünde toplanan kişilere hitap eden Uysal şu ifadeleri kullandı:

Bu sürecin başından itibaren milletimizin ümidi her daim Millet İttifakı olmuştur. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur.

"Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Uysal şöyle konuştu: