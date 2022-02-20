İstanbul'da sokak köpeklerini toplayan belediye çalışanlarına tepki gösteren bir kadın, 'Ben hakimim, sizin ağzınıza s...cağım' dedi.

Başıboş köpek sorununa çözüm bulmaya çalışan belediyeler, kendilerini hayvansever olarak tanıtan şahıslar tarafından engellenmeye devam ediyor.

Bunun son örneği İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri'nde görevli personeller, köpeklerin bir vatandaşı ısırdığı yönünde ihbar aldı.

İHBAR ÜZERİNE KÖPEKLERİ TOPLAYAN EKİPLERE ÇİRKİN MÜDAHALE

Ekipler, ihbarın ardından Yeşilköy Sahili'nde köpekleri belediye aracına topladı.

Köpeklerin toplanmasına tepki gösteren bir grup şahıs ile belediye görevlileri arasında tartışma yaşandı.

İstanbul'da belediye personeliyle vatandaşların 'köpek toplama' gerginliği ViDEO

"BEN HAKİMİM SİZİN AĞZINIZA S...CAĞIM"

Bir kadının belediye görevlilerine parmak sallayarak "Ben hakimim sizin ağzınıza s...cağım" şeklindeki küfrü kameralara yansıdı.

"BENİM KIZIMI ISIRDI"

Öte yandan görüntülerde bir vatandaşın, belediye ekiplerine tepki gösterenlere karşı çıkarak, "Benim kızımı ısırdı" demesi de dikkatlerden kaçmadı.