Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
528.466
-3.75%
BTXN Coin
39.52
2.78%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İstanbul'da belediye personeliyle vatandaşların 'köpek toplama' gerginliği

    İstanbul'da sokak köpeklerini toplayan belediye çalışanlarına tepki gösteren bir kadın, 'Ben hakimim, sizin ağzınıza s...cağım' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da belediye personeliyle vatandaşların 'köpek toplama' gerginliği

    Başıboş köpek sorununa çözüm bulmaya çalışan belediyeler, kendilerini hayvansever olarak tanıtan şahıslar tarafından engellenmeye devam ediyor.

    Bunun son örneği İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

    Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri'nde görevli personeller, köpeklerin bir vatandaşı ısırdığı yönünde ihbar aldı.

    İHBAR ÜZERİNE KÖPEKLERİ TOPLAYAN EKİPLERE ÇİRKİN MÜDAHALE

    Ekipler, ihbarın ardından Yeşilköy Sahili'nde köpekleri belediye aracına topladı.

    Köpeklerin toplanmasına tepki gösteren bir grup şahıs ile belediye görevlileri arasında tartışma yaşandı.

    İstanbul'da belediye personeliyle vatandaşların 'köpek toplama' gerginliği ViDEO

    "BEN HAKİMİM SİZİN AĞZINIZA S...CAĞIM"

    Bir kadının belediye görevlilerine parmak sallayarak "Ben hakimim sizin ağzınıza s...cağım" şeklindeki küfrü kameralara yansıdı.

    "BENİM KIZIMI ISIRDI"

    Öte yandan görüntülerde bir vatandaşın, belediye ekiplerine tepki gösterenlere karşı çıkarak, "Benim kızımı ısırdı" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

    İstanbul da belediye personeliyle vatandaşların köpek toplama gerginliği #1

    İstanbul da belediye personeliyle vatandaşların köpek toplama gerginliği #2

    İstanbul da belediye personeliyle vatandaşların köpek toplama gerginliği #3

    İstanbul da belediye personeliyle vatandaşların köpek toplama gerginliği #4

    İstanbul da belediye personeliyle vatandaşların köpek toplama gerginliği #5


    İlginizi Çekebilir

    Gaz depolamada 2023 hedefini açıkladı
    Ekonomi

    Gaz depolamada 2023 hedefini açıkladı

    Dünya Bankası, Ukrayna için 350 milyon dolar hazırladı
    Dünya

    Dünya Bankası, Ukrayna için 350 milyon dolar hazırladı

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir