İyi Parti'den CHP'ye HDP uyarısı

İyi Parti, CHP'nin HDP ile kurduğu yakınlıktan rahatsız olduğunu belirterek, "ittifaktan çekiliriz" uyarısı yaptı.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'nda HDP krizi devam ediyor.

Millet İttifakı'nda CHP, HDP'yi gizliden değil resmi olarak Millet İttifakı'na katmak istemesi, İyi Parti'nin tabanında rahatsızlığa yol açtı.



Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken İyi Parti cephesi bir araya gelerek CHP'ye uyarılarda bulundu.

HDP'YE YAKINLIK GÖSTERİLİRSE...

Kulislerde konuşulan ve yapılan uyarıda, partinin baraj sorununun olmadığına dikkat çekilirken, “Eğer CHP, Millet İttifakı’nı genişletmek amaçlı HDP’ye bir yakınlık gösterirse, İyi Parti yoluna yalnız devam eder. Meclis’te parti grubu olarak muhalefette kalmayı yeğler” görüşü dile getiriliyor.

DİĞER SEÇENEK

İyi Parti kanadı, eğer siyasette “3. bir ittifak söz konusu olacaksa, bunun HDP ile değil, diğer partilerle olabileceğini” ifade ediyor.

CHP’nin HDP’yle ve sol siyasetle yakınlaşması durumunda, İyi Parti’nin de Demokrat Parti, Saadet Partisi, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni parti ve Mustafa Sarıgül’ün partisiyle başka bir ittifaka yönünü çevirebileceği konuşuluyor.