İzmir'de işten çıkarılan taşeron işçilerden pankartlı protesto

İşten haksız yere çıkarıldığını öne süren işçiler, haklarını alma talebiyle belediye binasının önünde toplanarak, "Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Taşeron işçiler, belediye yönetimine sloganlı tepkide bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşerol firmasında çalışan işçiler, haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek belediye binası önünde bir araya geldi.

Evde sağlık ve bakım işçileri, slogan attıktan bir süre sonra "Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Evde bakım biriminde hemşire olarak çalışan Melisa Esen, işçiler adına açıklama yaptı.

"Bir mesajla işten çıkarıldılar"

2021 yılı Aralık ayında işten çıkarıldığını söyleyen Esen, "Şoför, temizlik personeli, hasta bakım personeli gibi farklı kategorilerde çalışıyoruz. Arkadaşlarım bir mesajla işten çıkarıldıklarını anladılar. Kimseye haber verilmedi. Biz 2018'den beri buraya emek veriyoruz. Bu birime ciddi katkı sunduk. Koronavirüs gibi zor şartlarda birçok birim aralıklı çalışırken biz aktif çalıştık. Bir kişi bile mağdur edilmeden tekrar hakkımızı istiyoruz." diye konuştu.





30 kişi daha işten çıkarıldı

AA'nın aktarımına göre; öte yandan 30 kişinin de perşembe günü işten çıkarıldığını belirten Esen, tüm işçiler yeniden işe alınıncaya kadar eyleme devam edeceklerini sözlerine ekledi.