Mahmut Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, "Hiç kimseden bu ülkede devlet okullarından bağış alınamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Özer ardından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticilerinin yer aldığı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

"3 temel noktaya ağırlık veriyoruz"

Burada konuşan Bakan Özer, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Özer, eğitimin kalitesinin artırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için 3 temel noktaya ağırlık verdiklerini belirtti. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim, öğretmen ve okul yöneticilerinin desteklenmesi ve mesleki, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine ağırlık verdiklerini ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Okul öncesi eğitim çok kıymetli bir eğitim. Eğitim literatüründe şöyle bir ifade vardır; Yatırım maliyeti en düşük ama uzun vadede getirisi en yüksek olan eğitim politikası, okul öncesi eğitimdir. Eğer çağ nüfusunun tamamı okul öncesi eğitime erişemezse yani temel eğitim başlangıcında, ilkokul bir de öğrenciler arasında hazırlık durumunda ciddi fark ortaya çıkar. Eğitime erişen ve erişmeyen arasında ciddi fark çıkar.

Kendimize hedef koyduk, 3 bin tane yeni anaokulu yapmak, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak. Hedef 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranlarını yüzde 50, 4 yaştaki yüzde 35 olan oranı 70'e, 5 yaştaki yüzde 78'lik oranı yüzde 100 çıkarmak." dedi.

"Devlet okullarında kayıt için bağış alınamaz"

2022-20023 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını ifade eden Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene erken başlayalım dedik. Okulların ihtiyaçlarını, yani temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan büyük onarımlara, donatımı kadar ihtiyaçları gidermek için hızla yol alalım dedik. Yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz' diye. Okul aile birlikleri devreye sokuluyor, farklı mekanizmalar devreye sokuluyor. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ihtiyacını karşılamaktan niye aciz hale gelsin? İşte biz bunu değiştireceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyacını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımız şimdiden yapacağız.

Artık rahat bir şekilde temizlik malzemelerinizi, kırtasiye malzemelerinizi, küçük onarımları, donatım malzemelerini alabilirsiniz. El birliği yapalım Türkiye'ye şunu gösterelim. Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Ha birisi istiyorsa bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz." ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre, Bakan Özer'e konuşmasının ardından Vali Okay Memiş, günün hatırasına hat yazılı bir tablo hediye etti. Toplantı, öğretmen ve idarecilerin Bakan Özer'le hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.

















