Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren İyi Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı olarak seçimleri kazanacaklarını vurgulayarak "Oy oranını bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu kesinlikle seçilecek, hele bu Erzurum dan sonra kesin." dedi.

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kala partilerin miting süreci devam ediyor..

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Atatürk Havalimanında yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı miting gerçekleştirdi. Vatandaşların akın akın geldiği miting alanında yoğunluk oluştu.

Bu sırada İstanbul mitingini gölgede bırakmak için algı çalışmaları başladı.

Cumhur İttifakı'nın tarihi meydan okuması altında ezilen CHP, aradığı mağduriyeti Erzurum'da buldu.

Korsan mitingle mağduriyet yarattı

Miting için Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu'na, İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

Erzurum İl Başkanlığı ve Ekrem İmamoğlu, büyük meydanın doldurulamayacağını öngörüp, şehir merkezinde miting yapma kararı aldı. İzinsiz gerçekleştirilen bu miting, Erzurum'da olayların çıkmasına neden oldu.

Karşı karşıya gelen gruplar birbirlerine taş ve su şişesi attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamasında olayın provokasyon olduğunu açıklamış, "Bir tiyatro ile karşı karşıyayız" demişti.

Akşener: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak

Tüm bu gelişmelerin ardından İyi Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Mitinglerinin coşkuyla devam ettiğini belirten Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kazanacağını söyledi.

"Miting çok coşkuluydu, kalabalığımız çok iyi"

"Bugünkü miting çok coşkuluydu. Önce Zeydan Bey daha sonra Mansur Bey daha sonra Ekrem Bey sonra ben ve Kemal Bey konuştuk" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı'nın verdiği görüntü gerçekten millete güven veriyor. Ben tam ortada duran kişiyim, partim de aynı. Bir taraf CHP'nin temsil ettiği seçmen kitlesi var bir tarafta da sağın çeşitli renklerinde insanlar var. Muhafazakârlık da çeşitli renklerde. Bizim bulunduğumuz yer tam ortada. Bizim seçmenimiz böyle bir kitle. 'Bir Kemal'e bir Meral'e oy' dediğim zaman, parti olarak yaptığımız toplantılarda alkış oranının yüksekliğinden anlıyorum. Kalabalığımız çok iyi.



Ben şimdi Kemal Bey'in 1. turda seçileceğine inanıyorum. Ben aktif politika içinde tek kadın politikacı kaldım. Kadın olmak Türkiye'de dezavantaj. İster siyasette, ister medyada, ister iş insanlığında. Bize 'bu' diye hitap ediliyor. Bir erkeğe yapılabiliyor mu? Biz 6 parti bir araya geldik. Orada biz genel başkanlar olarak eşitiz. Zannedildi ki, ben bu eşitlikten rahatsız oldum. Böyle bir durum yok. Ortaya çıkan gerçeklik, benim şahsi hesabım olmadığı net bir şekilde. Bu sokakta da anlaşıldı.

"Oy oranını bilmiyorum ama kesinlikle seçilecek hele bu Erzurum'dan sonra kesin"

Bugün Adana'da çok değer verdiğim hanımefendi 'Meralciğim Allah senden razı olsun çok önemli bir iş yaptın 1. turda alıyoruz' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu harama el uzatmayan, kul hakkı yemeyen; yani bugüne kadar parasal üç kâğıt açısından hakkında dedikodu çıkmamış, çok dikkatli bir devlet insanı. Burada yüzde 100, Cumhurbaşkanlığı konusunda en ufak bir problem yaşamayacak.



Oy oranını bilmiyorum ama kesinlikle seçilecek, hele bu Erzurum'dan sonra kesin. Birinci turda seçilecek ben buna inanıyorum.