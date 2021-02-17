Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun sözleri provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Çelik, teröristler tarafından katledilen 13 Türk vatandaşıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 13 Türk vatandaşının Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği sorular nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Çelik, teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylenmesinin, terörün siyasi propagandasından başka birşey olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ EN KARARLI MÜCADELEYE LİDERLİK EDİYOR"

"Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor.

Demokrasilerde muhalefet en tabi haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir.





"TERÖRÜN SÖZCÜLERİNDEN DUYDUĞUMUZ KARANLIK BİR YAKLAŞIMDIR"

Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALAN BİR PROVOKASYONDUR"

Kılıçdaroğlu’nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur."