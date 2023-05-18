Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunları ilk turda söyleyecektin Kemal Kılıçdaroğlu'na basın toplantısındaki ifadeleri sonrası tepki gösteren Şahan Gökbakar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına harekete geçme çağrısında bulundu.

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14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından milletvekilliği sonuçları netleşti.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylardan herhangi birinin yüzde 50 oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Hal böyle olunca ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına yeniden başladı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu hazırlanan notları okuyarak ikinci turun kampanyasını milliyetçilik üzerine kurduğunu gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar tepkisi kalamadı.

Kağıttan okuma işini bırak: Bunları ilk turda söyleyecektin

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Gökbakar, Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerini kağıttan okumaması gerektiğini belirtti.

Gökbakar daha sonra Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısındaki ifadeleriyle ilgili, "Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapiyor, ne diyorsunuz siz diyecektin!" dedi.

Gökbakar daha sonra Kılıçdaroğlu'na bakanlık görevi verilecek isimleri açıklaması gerektiğini söyledi.

Göçmen meselesi üzerinden Oğan ve Zafer Partisi'ni işaret etti

Kılıçdaroğlu'na bir çağrı da göçmen meselesi üzerinden yapan Gökbakar, Sinan Oğan'ı ve Zafer Partisi'ni işaret etti.

Ünlü komedyen, "10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı içişleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na ekonomiyi daha çok dillendirme çağrısında da bulunan Şahan Gökbakar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının artık harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç"

Şahan Gökbakar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri şöyle:

"Bir kere kağittan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapiyor, ne diyorsunuz siz diyecektin! Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla.HEMEN! 10milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli... Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla. Kriz kapıda. Adalet ve Eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağittan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!"