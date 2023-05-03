Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu GES, bütçeye aylık 7 milyon lira destek sağlayacak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES), belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlaması hedefleniyor.

AA

Türkiye'nin en çok güneş ışığı alan, güneşli gün sayısı en fazla illerinden Şanlıurfa'da, tarıma elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalar sürüyor.

Şehrin birçok noktasında yeni yatırımlar ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin sayısı her geçen gün artırılıyor.

Kurulumlar sürüyor

Enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) tarafından da kentte GES kurulumu yapılıyor.

"Tesis ile 15 bin 600 hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretilecek"

Açıklamada, tesise ilişkin şu bilgilere yer verildi: