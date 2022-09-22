İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusunun iadesi ile ilgili "Mahkemenin ardından iadesini bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in ne zaman Türkiye'ye iade edileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, mahkemenin ardından iadesinin beklendiğini söyledi.

"Hem organize hem mali suçlarla ilgili"

Süleyman Soylu'nun açıklamalarında öne çıkanlar;

"Hem bunlar organize suç örgütleri hem mali suçlar hem de diğer suçlarla ilgilidir. Örneğin; Interpol birimimiz de açıkladı. Dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz.

Süleyman Soylu'dan Thodex kurucusu açıklaması ViDEO



"Türkiye'de birçok cinayet işlemiş"

Serkan Kurtuluş'u 20 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalattık ve orada cezaevinde. Onunla birlikte Deniz Camgöz de orada, aynı şekilde Arjantin'de cezaevinde. Türkiye'de birçok cinayet işlemiş, Gürcistan'da adli kontrolle çıktıktan sonra kaçan Barış Boyun da İtalya'da Rimini şehrinde yakalandı ve şu an hapiste, iadesini bekliyoruz. Volkan Rençber de Karadağ'da yakalandı.

"İadelerini bekliyoruz"

Mehmet Sabri Şirin de Hollanda'da yakalanmış oldu. Bunların hepsi organize suç örgütü üyeleri. Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bulgaristan ve Arnavutluk İçişleri Bakanlarıyla görüştük. Önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz. Oranın da iç hukuk sistemi var ve iç hukuk sistemi işliyor.





"Eyleme aracı olan 12 kişi gözaltına alındı"

Biz başka ülkelerin iç hukuk sistemine bir şey söyleyemeyiz. Radoje Zivkovic'i 2018 yılında sahte kimlikle bulunurken yakaladık ve burada onun kafasına çuval geçirerek Sırbistan'a iade ettik fakat 2 yıl içinde oradan çıktı. Biz başka ülkelerdeki insanları izleme kabiliyetinde değiliz. Türkiye'ye kaçak yollarla girdi ve burada bir saldırı sonucu öldürüldü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı bir çalışmasıyla eylemi yapanları, eylemi yönlendirenleri ve eyleme aracı olanların tamamı 12 kişi gözaltına alındı.

Cenk Çelik'in yaralanması olayı var. 36 saat içinde Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı. Bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır. Hem silahı hem kendisi yakalandı ama o iş orada kalmayacak.

"Kim nerede olursa olsun hesabını verecektir"

Milletimize şunu söylemek isterim. Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir."