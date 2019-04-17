HTC yeni bir orta seviye telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon üreticisi HTC, son zamanlarda oldukça sessiz görünüyor. Şirket, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, 2019 yılında birkaç yeni akıllı telefon piyasaya süreceklerini belirtmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre HTC'nin bu yıl tanıtacağı telefonlardan birinin bazı özellikleri ortaya çıktı.

İSİMSİZ TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

HTC 2Q7A100 model numarasına sahip isimsiz telefon, Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. Adreno 616 grafik birimi bulunan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak.

2160x1080 piksel FULL HD+ ekrana sahip olacak HTC 2Q7A100 model numaralı telefonda, Android'in en son sürümü Android 9 Pie işletim sistemi bulunacak.

Kamera özellikleri, batarya kapasitesi ve diğer ekran özellikleri ile ilgili henüz bir bilgi bulunmayan orta seviye HTC telefonu, 2019'un ikinci çeyreğinde tanıtılacak. Telefon hakkında yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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